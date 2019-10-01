Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımızda yaklaşık 6400 personelimiz bulunmaktadır"
1 saat önce
Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Katılımcılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (5)
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