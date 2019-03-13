Son Dakika Haberleri: Soylu: "Samimiyetimizde Eksiklik Yoktur"

Soylu: "Samimiyetimizde Eksiklik Yoktur"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halka hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Süleyman Soylu, Güncel
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