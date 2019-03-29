Soylu: "Seçim Sonuçlarını Bahane Ederek Girişilmek İstenen Herhangi Bir Taşkınlığa, Asayişi Bozucu...

Soylu: "Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenen herhangi bir taşkınlığa, asayişi bozucu hukuk dışı hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir.

Soylu: "Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenen herhangi bir taşkınlığa, asayişi bozucu hukuk dışı hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir."

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