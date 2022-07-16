"Siyasi hesap yapanın öteki dünyada yatacağı yer yoktur. Siyaset üzerinden bu işleri tartışanın yatacağı yer yoktur. Şehidimin kanı üzerinden birileriyle helalleşme yapmaya çalışanın bu dünyada da öteki dünyada da yeri yoktur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. (4)

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Şehidimin kanı üzerinden birileriyle helalleşme yapmaya çalışanların bu dünyada da öteki dünyada da yeri yoktur' - Son Dakika

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