Soylu: "Şimdi Yeni Bir 10 Bin Polis Daha Alıyoruz"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:28 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Göreve Yeni Başlayan Polislere Altın Nasihatlerde Bulundu
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