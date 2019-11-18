Son Dakika Haberleri: Soylu: "Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden... - Son Dakika

Soylu: "Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (7)

Soylu: Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:31 Kaynak: AA
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