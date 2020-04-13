Son Dakika › Güncel › Soylu: Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve... - Son Dakika
Soylu: Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve...
13 dakika önce
Soylu: Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.
Soylu: Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:24 Kaynak: AA
Son Dakika BDDK TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e indirdi Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti