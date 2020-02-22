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Soylu: "Sömürgeciliğe olan sevdaları batı medeniyetine iki tane dünya savaşına mal oldu"
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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