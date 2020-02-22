Soylu: "Sömürgeciliğe olan sevdaları batı medeniyetine iki tane dünya savaşına mal oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Sömürgeciliğe olan sevdaları batı medeniyetine iki tane dünya savaşına mal oldu' - Son Dakika

Soylu: "Sömürgeciliğe olan sevdaları batı medeniyetine iki tane dünya savaşına mal oldu"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. (2)

Soylu: Sömürgeciliğe olan sevdaları batı medeniyetine iki tane dünya savaşına mal oldu

Süleyman Soylu, AK Parti, Siyaset, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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