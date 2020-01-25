Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin... - Son Dakika

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Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin...
6 saat önce
Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.
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