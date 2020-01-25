Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin... - Son Dakika

Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin...

6 saat önce

Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.

Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin..., System.String[]

Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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