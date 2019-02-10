Soylu: "Son Bir Buçuk Ayda Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonlarını Yaptık "
14 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şentepe'de halka seslendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:47 Kaynak: AA
CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım
Son Dakika! Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar
AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok