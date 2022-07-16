Soylu: "Son FETÖ'cüyü adalet önüne çıkarana kadar bu mücadelemiz bitmeyecektir" - Son Dakika
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Soylu: "Son FETÖ'cüyü adalet önüne çıkarana kadar bu mücadelemiz bitmeyecektir"

16.07.2022 00:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. (6)

"Varsın birileri FETÖ'ye arka kapıyı açmaya çalışsınlar. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Son FETÖcüyü adalet önüne çıkarana kadar da bu mücadelemiz bitmeyecektir"

"Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır. 23 bin 927 kişi de firaridir. İstedikleri kadar firar etsinler bu işin sonu bellidir. ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler. Bunun ortası yoktur ve olmayacaktır"

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: 'Son FETÖ'cüyü adalet önüne çıkarana kadar bu mücadelemiz bitmeyecektir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Soylu: "Son FETÖ'cüyü adalet önüne çıkarana kadar bu mücadelemiz bitmeyecektir" - Son Dakika
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