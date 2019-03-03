Son Dakika Haberleri: Soylu: "Son İki Ayda Teslim Olan PKK'lı Terörist Sayısı 42. Bunların 27'sini İkna Ederek Getirdik"

Soylu: "Son İki Ayda Teslim Olan PKK'lı Terörist Sayısı 42. Bunların 27'sini İkna Ederek Getirdik"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.(10)

İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:27 Kaynak: AA

PKK, Sivil Toplum Kuruluşu, Polatlı, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Son İki Ayda Teslim Olan PKK'lı Terörist Sayısı 42. Bunların 27'sini İkna Ederek Getirdik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]