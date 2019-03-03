Soylu: "Son İki Ayda Teslim Olan PKK'lı Terörist Sayısı 42. Bunların 27'sini İkna Ederek Getirdik"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.(10)



İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik."

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