Soylu: "Son İlmiği, Son Düğümü Çözme Zamanı"
1 saat önce
- Çubuk'taki şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Soylu'nun Şehit ve gazi yakınları ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:26 Kaynak: AA
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