Son Dakika Haberleri: Soylu: "Son İlmiği, Son Düğümü Çözme Zamanı"

Soylu: "Son İlmiği, Son Düğümü Çözme Zamanı"

1 saat önce

- Çubuk'taki şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Soylu'nun Şehit ve gazi yakınları ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

- Çubuk'taki şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Soylu'nun Şehit ve gazi yakınları ile sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilere hitaben bir konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:26 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Çubuk, Güncel
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