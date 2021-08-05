Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik" - Son Dakika

Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (4) İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi."

Son Dakika

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı

Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı

Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi

Metro beklerken raylara düşen tekerlekli sandalyeli adamın hayatını başka bir yolcu kurtardı

Milas'taki orman yangınları sonrası kül olan alanlar havadan görüntülendi

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu