Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem... - Son Dakika

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Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem...
19 dakika önce
Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
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