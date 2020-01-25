Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem... - Son Dakika

Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem...

19 dakika önce

Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem..., System.String[]

Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti
Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi! Elazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]