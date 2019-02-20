Soylu, Spindelegger ile Görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Müdürü Michael Spindelegger ile bir araya geldi.
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı
Sayın Süleyman Soylu
, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Müdürü Michael Spindelegger ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:08 Kaynak: AA
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