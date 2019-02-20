Soylu, Stefanoviç ile Görüştü
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Sırbistan Başbakan Yardımcısı
ve İçişleri Bakanı
Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.
Bakan Soylu'nun, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul
'da bulunan Stefanoviç ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Şişli
'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra "göç" ile "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" konuları ele alındı.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunun da konuşulduğu görüşmede, ikili iş birliğinin devam etmesinin önemi vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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