Son Dakika Haberleri: Soylu, Stefanoviç ile Görüştü

Soylu, Stefanoviç ile Görüştü

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.

Soylu, Stefanoviç ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.

Bakan Soylu'nun, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Stefanoviç ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra "göç" ile "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" konuları ele alındı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunun da konuşulduğu görüşmede, ikili iş birliğinin devam etmesinin önemi vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Sırbistan Karadağ, Süleyman Soylu, Güncel
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