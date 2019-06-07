Soylu : "Şu ana kadar binin üzerinde karne geldi" - AFYONKARAHİSAR
7 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu'nda trafik denetimine katılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:01 Kaynak: AA
, Afyonkarahisar- Kütahya
kara yolu'nda trafik denetimine katılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (2)
"(Sürücü Seyahat Karnesi) Özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda bine yakın karne geldi. Annelerinin babalarının karnelerini doldurdular ve bize gönderdiler. O çocuklarımıza da inşallah ilk 100'üne biz set göndereceğiz. Bini aşmışız. 20 haziran'a kadar devam edeceği için daha da fazla aşar. O karneler bizim için önemli. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum"
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