Son Dakika Haberleri: Soylu : "Şu ana kadar binin üzerinde karne geldi" - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Güncel Haber

Soylu : "Şu ana kadar binin üzerinde karne geldi" - AFYONKARAHİSAR

7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu'nda trafik denetimine katılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu'nda trafik denetimine katılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (2)
"(Sürücü Seyahat Karnesi) Özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda bine yakın karne geldi. Annelerinin babalarının karnelerini doldurdular ve bize gönderdiler. O çocuklarımıza da inşallah ilk 100'üne biz set göndereceğiz. Bini aşmışız. 20 haziran'a kadar devam edeceği için daha da fazla aşar. O karneler bizim için önemli. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum"
Soylu : Şu ana kadar binin üzerinde karne geldi - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu: "(Ekrem İmamoğlu) Valiye it dedi, it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin" Süleyman Soylu, İmamoğlu'yla tartışan gençle ilgili konuştu: Eşine bıçak çektiler Süleyman Soylu: Murat Karayılan beni beğenmiyor Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu : "Şu ana kadar binin üzerinde karne geldi" - AFYONKARAHİSAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]