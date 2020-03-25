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Soylu: "Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor.
7 saat önce
Soylu: "Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor.
Soylu: "Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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