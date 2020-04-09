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Soylu: "Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı...
6 saat önce
Soylu: "Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi.
Soylu: "Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi. Bunların çoğu yurt dışında."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:48 Kaynak: AA
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