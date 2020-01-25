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Soylu: "Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili...
7 saat önce
Soylu: "Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Soylu: "Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok."
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