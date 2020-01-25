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Soylu: "Şu anda Malatya'da enkaz altında hiç kimse yok"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi...
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:35 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Elazığ'daki deprem) Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz"
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