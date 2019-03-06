Son Dakika Haberleri: Soylu: "Şu Anda Yurt İçinde 700'ün Altında Terörist Var. İçeri Giriş de Çok Az. Ocak'tan Bu Yana 12...

Soylu: "Şu Anda Yurt İçinde 700'ün Altında Terörist Var. İçeri Giriş de Çok Az. Ocak'tan Bu Yana 12...

1 saat önce

Soylu: "Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş.

Soylu:
Soylu: "Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:04 Kaynak: AA

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