Soylu: Sürekli bir taşınma söz konusu
21 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehir giriş çıkışlarında önlem aldık.
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehir giriş çıkışlarında önlem aldık. Sürekli bir taşınma söz konusu, bu hastalığı yayar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:15
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