Soylu: Suriyelilerin oy kullanması seçim sonuçlarına etki etmez
52 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir.
İçişleri Bakanı Soylu
, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:45
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