Son Dakika Haberleri: Soylu: Suriyelilerin oy kullanması seçim sonuçlarına etki etmez

Soylu: Suriyelilerin oy kullanması seçim sonuçlarına etki etmez

52 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir.

Soylu: Suriyelilerin oy kullanması seçim sonuçlarına etki etmez, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:45 

Ekonomi
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