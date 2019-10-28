Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım"
27 dakika önce
Salondan görüntü Tanıtım Filminden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Salondan görüntü
Tanıtım Filminden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (1)
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