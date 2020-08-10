Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi - Son Dakika

Bursa'da, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanları jandarma ekipleri denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında şehir genelinde yapılan denetimlerde, salonlarda etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Bursa'da düğün salonlarını inceleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, davetlilerin ve işletme sahibinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler denetlendi.

Denetimlerin sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma maksadıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması tedbirleri kapsamında başta mesire alanları, düğün, kına ve sünnet törenleri olmak üzere gerekli kontroller ve vatandaşların bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - BURSA