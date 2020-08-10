Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi - Son Dakika

Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi

Bursa'da, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanları jandarma ekipleri denetledi.

Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi, System.String[]

Bursa'da, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanları jandarma ekipleri denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında şehir genelinde yapılan denetimlerde, salonlarda etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Bursa'da düğün salonlarını inceleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, davetlilerin ve işletme sahibinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler denetlendi.

Denetimlerin sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma maksadıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması tedbirleri kapsamında başta mesire alanları, düğün, kına ve sünnet törenleri olmak üzere gerekli kontroller ve vatandaşların bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı         
15:42
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü         
15:38
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı         
15:33
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi         
15:15
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok         
14:53
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı         
13:38
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi         
12:35
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu         
11:49
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Çeyrek altın 807, gram altın ise 478 liradan işlem görüyor Çeyrek altın 807, gram altın ise 478 liradan işlem görüyor         
09:35
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi         
07:50
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi         
05:16
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü         
01:11
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 20:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu talimat verdi, düğün salonları tek tek denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei