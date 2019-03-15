Son Dakika Haberleri: Soylu: "Tarih Bu Ülkenin 50 Yıl Sonra 100 Yıl Sonra Cumhur İttifakı'yla Hangi Tehditlerden...

Soylu: "Tarih Bu Ülkenin 50 Yıl Sonra 100 Yıl Sonra Cumhur İttifakı'yla Hangi Tehditlerden...

56 dakika önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu: "Tarih bu ülkenin 50 yıl sonra 100 yıl sonra Cumhur İttifakı'yla hangi tehditlerden kurtulduğunu yazacak"ADANA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu:
"Tarih bu ülkenin 50 yıl sonra 100 yıl sonra Cumhur İttifakı'yla hangi tehditlerden kurtulduğunu yazacak"

ADANA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Ceyhan, Süleyman Soylu, Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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