Soylu: "Tarih Bu Ülkenin 50 Yıl Sonra 100 Yıl Sonra Cumhur İttifakı'yla Hangi Tehditlerden...
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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu: "Tarih bu ülkenin 50 yıl sonra 100 yıl sonra Cumhur İttifakı'yla hangi tehditlerden kurtulduğunu yazacak"ADANA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu:
"Tarih bu ülkenin 50 yıl sonra 100 yıl sonra Cumhur İttifakı'yla hangi tehditlerden kurtulduğunu yazacak"
ADANA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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