Soylu: "Tarih Bu Ülkenin 50 Yıl Sonra 100 Yıl Sonra Cumhur İttifakı'yla Hangi Tehditlerden...

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu: "Tarih bu ülkenin 50 yıl sonra 100 yıl sonra Cumhur İttifakı'yla hangi tehditlerden kurtulduğunu yazacak"ADANA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu:

"Tarih bu ülkenin 50 yıl sonra 100 yıl sonra Cumhur İttifakı'yla hangi tehditlerden kurtulduğunu yazacak"



ADANA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

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