Son Dakika Haberleri: Soylu: "Tayyip Erdoğan'ın Liderliğiyle Beraber Doğunun Makus Talihi Yenilmiştir"

Soylu: "Tayyip Erdoğan'ın Liderliğiyle Beraber Doğunun Makus Talihi Yenilmiştir"

46 dakika önce

- Patnoslular Gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ağrı Patnoslular gecesine katıldı.

Soylu:
- Patnoslular Gecesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ağrı Patnoslular gecesine katıldı.
(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı Uçakta Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaptı

Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:45:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Tayyip Erdoğan'ın Liderliğiyle Beraber Doğunun Makus Talihi Yenilmiştir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]