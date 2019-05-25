Soylu: "Tayyip Erdoğan size her zaman dost olmuştur, bu ülkenin bayraktarlığını yapmıştır"
7 saat önce
- Sancaktepe'de düzenlenen iftar programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de düzenlenen iftar programında Trabzonlularla buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:33 Kaynak: AA
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