Soylu: "TBMM'de bu muhtarlık yasasını bir vesileyle çıkarabilecektir, bu konuda alt yapıda hazırdır"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Muhtarlar Konfederasyonu toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Muhtarlar Konfederasyonu toplantısında konuştu. (1)
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