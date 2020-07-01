Soylu: "Teknenin gölün tam ortasında battığını düşünüyoruz" - Son Dakika

Soylu: "Teknenin gölün tam ortasında battığını düşünüyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde incelemelerde bulunması, yetkililerden bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile ayrılışı VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde incelemelerde bulunması, yetkililerden bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile ayrılışı VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:54 Kaynak: AA
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