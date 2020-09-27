Soylu: "(TEKNOFEST) Her geçen sene çok daha fazla büyük bir gelişim, heyecan ve iştah görüyorum" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. (3)

"Her geçen sene çok daha fazla büyük bir gelişim heyecan ve iştah görüyorum. Bu tabii ki, bizi umutlandırıyor. Sadece umutlandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bize moral veriyor. Aynı zamanda aslında bazımızın, yani temel alt yapımızın ne kadar yükseldiğini, seviyenin ne kadar yükseldiğini de görüyoruz"