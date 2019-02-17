Soylu: "Terör Nerede Varsa Oraya Girer Kökünü Kuruturuz Allah'ın İzniyle"
1 saat önce
- Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinde Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:47 Kaynak: AA
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