Soylu: "Terör Neredeyse Onu Boğar ve Terörü Oradan Tasfiye Edebilmek İçin Elimizden Gelen Her Şeyi...
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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