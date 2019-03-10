Son Dakika Haberleri: Soylu: "Terör Neredeyse Onu Boğar ve Terörü Oradan Tasfiye Edebilmek İçin Elimizden Gelen Her Şeyi...

Soylu: "Terör Neredeyse Onu Boğar ve Terörü Oradan Tasfiye Edebilmek İçin Elimizden Gelen Her Şeyi...

38 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:24 Kaynak: AA

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