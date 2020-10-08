Soylu: "Terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak Çakırsöğüt komando Tugay komutanlığına gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun personelle kahvaltı yapması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmaıs ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt komando Tugay komutanlığından personelle kahvaltıda birararaya geldi ve jandarma personeline hitap etti. Ardından aynı yerde güvenlik toplantısına katıldı. (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.