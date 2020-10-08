Soylu: "Terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladık" - Son Dakika

Soylu: "Terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladık"
08.10.2020 10:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak Çakırsöğüt komando Tugay komutanlığına gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun personelle kahvaltı yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmaıs ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt komando Tugay komutanlığından...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak Çakırsöğüt komando Tugay komutanlığına gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun personelle kahvaltı yapması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmaıs ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt komando Tugay komutanlığından personelle kahvaltıda birararaya geldi ve jandarma personeline hitap etti. Ardından aynı yerde güvenlik toplantısına katıldı. (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.
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