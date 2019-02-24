Son Dakika Haberleri: Soylu: "Terör, Uyuşturucu, Fetö Konusunda Kimse Bizden Acıma Beklemesin"

Soylu: "Terör, Uyuşturucu, Fetö Konusunda Kimse Bizden Acıma Beklemesin"

3 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerindeki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.

Soylu:
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerindeki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:58 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Beşikdüzü, Güncel
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