Soylu: "Terörist Cenazesine Kimsenin Gitmesine İzin Vermeyiz"
1 saat önce
- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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