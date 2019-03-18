Son Dakika Haberleri: Soylu: "Terörist Cenazesine Kimsenin Gitmesine İzin Vermeyiz"

Soylu: "Terörist Cenazesine Kimsenin Gitmesine İzin Vermeyiz"

1 saat önce

- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Soylu:
- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Antalya, Süleyman Soylu, Çalkaya, Aksu, Güncel
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