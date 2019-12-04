Son Dakika Haberleri: Soylu: "Terörist unsurların her an sınırlarımızı kendi amaçları için kullanabileceği bir yapıyla...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Terörist unsurların her an sınırlarımızı kendi amaçları için kullanabileceği bir yapıyla... - Son Dakika

Soylu: "Terörist unsurların her an sınırlarımızı kendi amaçları için kullanabileceği bir yapıyla...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katıldı. (6)

Soylu: Terörist unsurların her an sınırlarımızı kendi amaçları için kullanabileceği bir yapıyla...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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