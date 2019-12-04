Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Terörist unsurların her an sınırlarımızı kendi amaçları için kullanabileceği bir yapıyla... - Son Dakika
Soylu: "Terörist unsurların her an sınırlarımızı kendi amaçları için kullanabileceği bir yapıyla...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:50 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katıldı. (6)
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu