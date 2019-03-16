Soylu: "Teröristler Bir Daha Kafalarını Çıkaramayacak" - Konya
59 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KONYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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