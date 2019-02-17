Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Teröristler) Nereye Kaçarlarsa Kaçsınlar, Bu Millete Çektirdiklerinin Bedelini Ödetmezsek...

Soylu: "(Teröristler) Nereye Kaçarlarsa Kaçsınlar, Bu Millete Çektirdiklerinin Bedelini Ödetmezsek...

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'ta Akdere Seçim Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması
Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'ta Akdere Seçim Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:43 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mamak, Güncel
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