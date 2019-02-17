Soylu: "(Teröristler) Nereye Kaçarlarsa Kaçsınlar, Bu Millete Çektirdiklerinin Bedelini Ödetmezsek...
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'ta Akdere Seçim Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:43 Kaynak: AA
Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok
Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı
Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu