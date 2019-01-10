Son Dakika Haberleri: Soylu: "Terörle Mücadalede İnsiyatifi Tamamen Elimize Almış Durumdayız"

Soylu: "Terörle Mücadalede İnsiyatifi Tamamen Elimize Almış Durumdayız"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçi?leri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalı?tayında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçi?leri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalı?tayında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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