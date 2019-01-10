Soylu: "Terörle Mücadalede İnsiyatifi Tamamen Elimize Almış Durumdayız"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçi?leri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalı?tayında konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçi?leri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalı?tayında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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