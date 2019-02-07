Soylu: Terörle Mücadele Amansız Şekilde Sürdürülmeli

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle amansız bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle amansız bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi temaslar yapan Soylu, İçisleri Bakanı Ayşegül Baybars'ı ziyaret etti.



Gazetecilere açıklama yapan Soylu, iki ülke arasında ilişkilerin önemine dikkat cekti.



İki ülke arasında terör konusununda önemli olduğuna işaret eden Soylu, "Bir yerde sıkıştırdığımız zaman başka bir yerde hayat bulmaya çalışan terör örgütleri, tüm dünyayı da canından bezdiren bir vaka, küresel terörizm" dedi.



Soylu, "Terörizm ile mücadele etmek durumundayız. Özellikle coğrafyamızda PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ var. Amansız mücadele ortaklaşa şekilde sürdürülmeli" diye konuştu.



Baybars da, Soylu'yu KKTC'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti ve "Sayın Soylu'nun katkıları çok değerli" dedi.



FETÖ'nün zehirli bir sarmaşık olduğunu söyleyen Soylu, "Bunlara hayat hakkı tanımamalıyız" dedi.



Terör örgütlerinin ortak hareket ettiğine vurgu yapan Soylu, "En son, çok yakın bir zaman içerisinde PKK, DEAŞ ve PYD'nin Türkiye'ye yönelik bir saldırı girişimini engelledik" dedi. - Karahasan

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