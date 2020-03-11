Soylu: "Terörle mücadele tarihimizin bizim açımızdan en tehlikeli ve en riskli dönemindeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Terörle mücadele tarihimizin bizim açımızdan en tehlikeli ve en riskli dönemindeyiz' - Son Dakika

Soylu: "Terörle mücadele tarihimizin bizim açımızdan en tehlikeli ve en riskli dönemindeyiz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İstiklal Marşı'nın okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (1)

Soylu: Terörle mücadele tarihimizin bizim açımızdan en tehlikeli ve en riskli dönemindeyiz

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:19 Kaynak: AA
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