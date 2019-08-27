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Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız"

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı. (4)

Süleyman Soylu, Durmuş Yalçın, Kaymakamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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