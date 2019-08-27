Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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