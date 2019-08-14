Soylu, trafik denetiminde bulundu (2)
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Denetlemeden detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik denetiminde bulundu.
Denetlemeden detaylar Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:28 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik denetiminde bulundu.
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