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Soylu: "Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Katılımcılarla tokalaşması ve yerine geçmesi Sinevizyon gösterimi Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Katılımcılarla tokalaşması ve yerine geçmesi
Sinevizyon gösterimi
Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (1)
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