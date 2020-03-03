Soylu: "Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik - Son Dakika

Soylu: "Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Katılımcılarla tokalaşması ve yerine geçmesi Sinevizyon gösterimi Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Katılımcılarla tokalaşması ve yerine geçmesi

Sinevizyon gösterimi

Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (1)

Soylu: Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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