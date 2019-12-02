Son Dakika Haberleri: Soylu: "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık' - Son Dakika

Soylu: "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (5)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Halihazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı, küçümsenecek bir rakam değildir.

İnşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır."

Soylu: Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, "Beraat eden kişi görevine neden dönemiyor?" sorusunu yanıtladı: Elbette ki güvenmeyeceğim
Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddete destek için erkek personeline eğitim verdi Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]