Soylu: "Türk Polis Teşkilatı 174 Yıllık Bir Maziden Çok Önemli Tecrübeler Elde Etmiştir"
1 saat önce
- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:59 Kaynak: AA
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